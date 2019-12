DL fisco, Bossio: “indennità ai sindaci, 200 euro in più nelle casse dei piccoli Comuni”

"Essere sindaco, soprattutto di un piccolo Comune, è tra ruoli più impegnativi e complessi del grande apparato delle istituzioni italiane. Sono il terminale ultimo di istanze, bisogni e aspettative delle loro comunità e ogni giorno li vediamo combattere a mani nude per trovare risposte e soluzioni. Ciò è tanto più vero nel Mezzogiorno, dove è presente un gran numero di borghi e piccoli centri".

Ad affermarlo è la deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "ritengo, dunque, giusta e positiva la previsione del decreto fiscale, realizzata grazie al gruppo parlamentare PD, che incrementa le indennità di funzioni per i sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore a 3mila abitanti, portandole poco al di sotto degli enti con popolazione superiore”.

“A conti fatti - spiega la deputata Pd - avranno circa 200 euro in più e senza intaccare i bilanci dei propri Comuni, dal momento che in contemporanea è istituito un fondo nazionale con una copertura di 10 milioni di euro. Non dobbiamo avere paura - come in questa circostanza - dei costi della Pubblica amministrazione, anzi realizziamo una battaglia di dignità e di giustizia e rafforziamo quei presidi di democrazia e servizi che ogni giorno portano avanti con sacrifici, dedizione e competenza le nostre comunità".