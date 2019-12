La Lega Giovani Calabria riparte con il nuovo coordinatore vibonese Antonio Macrì

Continua il processo di rinnovamento all’interno della lega anche a livello giovanile: Antonio Macrì, consigliere comunale di Nicotera guiderà i giovani leghisti della provincia di Vibo Valentia. La nomina è arrivata direttamente dal coordinatore regionale Carmine Bruno, il quale ha espresso massima fiducia nei confronti di Antonio Macrì che si è sempre speso in prima persona per il bene del partito non mancando mai a nessun appuntamento, a partire dalle scuole di formazione politica regionali e nazionali fino ai gazebo.

È chiara la volontà della Lega: “non fermarsi ad esultare ma continuare a strutturarsi, dotandosi di una gerarchia chiara, premiando coloro che più si spendono sul proprio territorio. Un processo fondamentale se ci si vuole consacrare anche nel medio e lungo periodo affinché questo partito non rimanga in eterno un gigante dai piedi di argilla.”