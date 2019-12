Incidente stradale sulla Statale 18, due feriti

Un incidente stradale, in cui sono rimasti coinvolti due mezzi, ha causato la chiusura al traffico della statale 18 “Tirrena Inferiore”, in entrambe le direzioni, al km 270,630, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza.

Le deviazioni vengono segnalate sul posto per i veicoli leggeri mentre la viabilità resta bloccata per i mezzi pesanti.

Due le persone che sono rimaste ferite nel sinistro. Oltre al personale del 118, sono presenti anche le squadre Anas e la Polizia stradale per la riapertura in sicurezza del tratto e per la gestione della viabilità.

AGGIORNAMENTO

h 8.58 | La strada è stata riaperta.