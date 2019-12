Cade dalla scala e si ferisce, in prognosi riservata 55enne del vibonese

È caduto dalla scala, sulla quale era salito per sistemare oggetti all’interno del garage, ma per cause in corso di accertamento è caduto. È successo alle 8 ad Acquaro nelle preserre Vibonese. Un uomo di 55 anni, residente in contrada “Nissì”, nella frazione Piani, è caduto dalla scala e, dopo essre rimasto senza sensi per qualche minuto, ha riportato forti traumi alla schiena e all’addome.

Ad accorgersi del fatto è stata la moglie, che non vedendo rincasare il marito, è andata a controllare nel garage trovando l’uomo per terra. Ha quindi allertato i soccorsi e l’uomo è stato trasferito in elicottero, atterrato nel vicino campo sportivo, all’ospedale di Catanzaro. La prognosi è riservata.