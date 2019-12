Decoro urbano. Controlli a Crotone tra i possessori di cani: elevate diverse sanzioni

La Polizia Locale pitagorica intensifica i controlli in città per riportare il decoro e affermare i principi della legalità e del rispetto delle regole. Dopo le attività svolte nei giorni scorsi che si sono concluse con sanzioni elevate a carico di possessori di cani che non raccolgono deiezioni canine, ulteriori controlli sono proseguiti sulla via C.Colombo, via Veneto e vie limitrofe che si sono conclusi con tre soggetti sanzionati che erano privi dei relativi kit. I controlli continueranno prossimamente anche nelle zone periferiche.