Pagamenti in ritardo da parte dell’Asp vibonese: operatori pulizie in stato di agitazione

I lavoratori della ditta Ariete - che si occupa dei servizi di pulizia, sanificazione e facchinaggio negli ospedali vibonesi – sono ufficialmente in stato di agitazione. A renderlo noto sono i sindacati Cgil, Cobas e Cisl.

L’azienda ha chiarito di non poter saldare le spettanze di novembre, dicembre e tredicesima, per gli ingenti crediti maturati nei confronti della Stazione appaltante dell’Asp.

“Lo stato di agitazione viene determinato – rivela ditta -dalla necessità di tutelare i lavoratori, non essendo accettabile che si instauri in questo comparto la medesima situazione che si verifica in altri settori per cui al mancato pagamento dei canoni dovuti da parte della stazione appaltante consegue in maniera pressoché automatica il mancato pagamento delle retribuzioni”. Grossi disagi si prevedono dunque nelle strutture vibonesi se non verrà saldato il conto.