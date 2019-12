Le “sardine” calabresi invadono Cosenza: saldato il “no” ai movimenti pro-Salvini

In piazza Santa Teresa a Cosenza sono giunti ieri sera centinaia di calabresi – provenienti dalle diverse provincie - per aderire al Movimento delle Sardine.

L’iniziativa, denominata “Sardine a Cosenza – La Calabria non si lega (per #stutarlitutti)”, è nata sull’onda delle altre manifestazioni in azione su tutto il territorio nazione ed ha l’intento di schivare i possibili scenari politici pro-Salvini che si potrebbero presentarsi in vista delle prossime elezioni regionali.

I manifestanti ieri si sono presentati con diverse sagome della sardina e cartelli con varie scritte del tipo: "Sardine e pure terroni", "Fate l'amore non fate la Lega".

Uno degli organizzatori, Mario Sposato, ha spiegato: "Abbiamo visto quello che è avvenuto a Bologna e per noi è stata una boccata d'aria; siamo cittadini normali, lavoratori, pensionati e studenti che si ritrovano in piazza per arginare la deriva verso la quale sta andando l'Italia seguendo alcuni politici".