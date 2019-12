Fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato

I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica hanno arrestato per evasione un 54enne di Gioiosa Jonica,E.D..

L’uomo - attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di marijuana - è stato sorpreso ieri pomeriggio fuori dall’abitazione dove si trovava ristretto. Il 54enne, lo scorso 19 giugno, era stato sorpreso all’interno della sua abitazione in possesso di quasi 70 piante di marijuana di altezza compresa tra i 20 e gli 80 cm.

E.D., già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, si trova ora ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.