38enne finisce in manette a Isola: deve espiare pena per rapina

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto ad Isola di Capo Rizzuto, i carabinieri della compagnia di Crotone hanno fatto scattare le manette per un 38enne crotonese, domiciliato nel comune isolitano.

L’uomo - destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone - è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 9 mesi inflitta a seguito della commissione di diversi reati, tra i quali rapina aggravata e furto aggravato, commessi tra l’anno 2009 e il 2017.

Nell’ambito del medesimo servizio, i militari hanno identificato 45 persone, controllato 30 automezzi di cui ne hanno sequestrato 2, segnalato 3 persone all’autorità prefettizia poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e denunciatone 1 all’Autorità Giudiziaria in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri.