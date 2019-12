Armi e munizioni in un casolare e nella mansarda di casa: arrestato 86enne

Un anziano di San Martino di Taurianova è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia locale per detenzione illegale di armi e munizioni.

La scoperta risale a giovedì scorso, 28 novembre, quando i militari della tenenza di Taurianova - insieme ai colleghi “Cacciatori” dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia - hanno svolto una perquisizione in un terreno agricolo in zona rurale, dove si sospettava fossero nascoste armi.

Una volta entrati all’interno di un casolare chiuso a chiave, infatti, i carabinieri si sono insospettiti da un anomalo “attaccapanni” che, una volta tolti i vestiti che lo ricoprivano, si è scoperto in realtà essere un fucile a doppietta Cal. 16, con matricola parzialmente abrasa.

Il proprietario del terreno, R.DM., 86enne, già gravato da condanne, lì presente, ha subito riconosciutò la proprietà, così come delle 16 cartucce cal. 16 rinvenute in alcuni vasi di plastica. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione di residenza dell’uomo dove, in una rustica mansarda, nascosto tra i vestiti in una intercapedine, i carabinieri hanno trovato un altro fucile cal. 12 e altre 62 cartucce, il tutto illegalmente detenuto.

Le due armi e le 78 cartucce sono state sequestrate e saranno trasmesse al RIS per le analisi tecniche e balistiche, anche al fine di verificare l’eventuale precedente utilizzo in eventi criminosi nel territorio. L’anziano signore è stato quindi arrestato in flagranza per i reati di detenzione illegale di armi clandestine e di munizionamento e ricettazione, e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

L’operazione si inserisce in una più ampia e coordinata azione di controllo svolta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova e di tutto il Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro. Nelle ultime settimane mirati servizi nei terreni agricoli e perquisizioni a soggetti sospetti hanno portato a Taurianova al sequestro anche di un’altra arma da fuoco, una pistola cal. 6,35 con matricola abrasa, e 37 cartucce di vario calibro, nascoste in aperture di alcuni alberi, e a Molochio all’arresto in flagranza di un 68enne, trovato in possesso illegalmente di una pistola cal. 7,65 e di 72 munizioni, il tutto occultato nelle fessure di un casolare rurale.