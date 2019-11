Scuola, Vono (IV): proposta di legge per la sicurezza degli edifici scolastici

A Vibo, nelle sale dello storico Convitto Filangieri assieme al D.S. Avv. Giuseppe Policaro, al rettore del convitto Alberto Capria e a CISL Scuola rappresentata dal segretario Raffaele Vitale, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza degli edifici scolastici e alla ripartizione delle responsabilità tra Dirigenti ed Enti Locali.

“Vi è la necessità di definire con maggiore chiarezza i criteri legislativi per evitare che si creino confusioni causa di ritardi nella gestione di situazioni critiche.” Lo dice nel corso del suo intervento la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.

“Per questo motivo- continua la Vono - ritengo necessario redigere insieme ai dirigenti scolastici e agli enti locali una proposta di legge, che possa sanare la mancanza dei decreti applicativi e possa permettere ad ognuno per le proprie competenze di gestire fluentemente le situazioni non solo di emergenza.

L’obiettivo, a breve termine, è istituire un tavolo tecnico al MIUR, di concerto con il MIT, con il MEF e con il Ministero dell’interno per approfondire le criticità che in questi anni hanno creato difficoltà alla categoria oltre che oneri per lo Stato e spese di giustizia, e proporre direttamente sul tema dei regolamenti al T.U. in cui venga chiarito e definito, proprio a livello strettamente normativo, il tema della gestione della sicurezza negli istituti scolastici distinguendo tra misure di tipo strutturale di competenza dell’ente proprietario, titolare dei poteri di spesa necessari per adottare le dovute misure verificando le condizioni di rischio degli immobili fissando anche le misure preventive da adottare anche in caso di eventi caratterizzati da imprevedibilità (come nel caso degli eventi sismici) e gli adempimenti unicamente di tipo gestionale, documentale e organizzativo – conclude la Vono- spettanti all’amministrazione scolastica e di cui si assume al responsabilità il dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.