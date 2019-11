Ponticelli, Akrea: impianto fermo domenica 1 dicembre

L’impianto di selezione dei rifiuti di Ponticelli resterà fermo per tutta la giornata di domani, domenica 1 dicembre. La società Ekrò, gestore del sito, ha diramato oggi una nota in cui comunica la chiusura di tutte le linee di trattamento per lavori di manutenzione.

Il servizio sarà ripristinato nella giornata di lunedì 2 dicembre.

In conseguenza di ciò, i mezzi di Akrea – si legge in una nota - hanno potuto scaricare solo una parte dei rifiuti raccolti oggi e attualmente sono in attesa dell’autorizzazione a conferire prima di riprendere il servizio di raccolta a pieno regime.

Si invitano pertanto i cittadini a limitare lo smaltimento nei cassonetti per evitare accumuli di spazzatura lungo le strade.