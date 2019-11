Incendi: appartamento in disuso completamente distrutto dalle fiamme a Catanzaro

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Incendio in un’abitazione, nel pomeriggio, in viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro. Intorno alle 16 e 40 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, partita dalla sede centrale, è intervenuta al quarto piano di uno stabile occupato da famiglie rom che è stato completamente evacuato.

L’incendio si è sviluppato in un appartamento disabitato, utilizzato come deposito di materiale vetusto, mobilia in disuso e materiale vario che è andato completamente distrutto dalle fiamme. Coinvolta anche la tromba del vano ascensore che veniva utilizzato invece come discarica di rifiuti.

I pompieri sono arrivati col supporto di una autobotte ed un’autoscala, sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.