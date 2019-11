Controlli nel cosentino: 3 arresti e 4 denunce, sequestrata droga

Controlli dell’Arma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza che, durante l'attività hanno arrestato in flagranza di reato di 3 persone e con le denunce in stato di libertà di altrettante 4, con il contestuale sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di hashish, marijuana e cocaina, nonché di bilancini di precisione ed altro materiale per il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti.

Il pastore tedesco “Black”, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, ha fiutato 130 grammi di marijuana nascosta all’interno di un sacchetto di cemento, in un casolare e, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne di San Fili, con precedenti specifici.

Per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, invece, è stato arrestato a Cosenza un 25enne, che, dopo essere entrato all’interno di un locale della città, ubriaco, ha molestato gli avventori e minacciato una guardia giurata giunta su richiesta del proprietario del locale. All'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti con calci e pugni e, dopo essere stato ammanettato, è riuscito a sferrare un calcio all’addome di un militare. L’aggressore, al termine degli adempimenti di rito, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza.

A Castrolibero, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un 34enne pregiudicato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, trovato in possesso di 16 grammi di marijuana, suddivisa in due involucri all’interno della propria abitazione. Il Tribunale di Sorveglianza, a seguito della segnalazione all’Autorità Giudiziaria, ha revocato la misura dei domiciliari, disponendo il carcere.

Inoltre, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cosenza hanno deferito in stato di libertà un 28enne pregiudicato, sottoposto ai domiciliari, perché, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, 79 grammi di marijuana e 3 di cocaina. Un altro pregiudicato cosentino di 53 anni è stato denunciato poiché trovato in possesso, sempre nel corso di una perquisizione domiciliare, di 9 grammi di hashish ed altro materiale per il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti.

Nel corso dei servizi antidroga espletati durante la settimana per la città, i Carabinieri di Cosenza hanno segnalato quali assuntori alla Prefettura di Cosenza, 15 ragazzi, dei quali 5 minori, trovati in posso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, recuperando un complessivo di 60 grammi di marijuana e 5 di cocaina. Durante i controlli alla circolazione stradale, svolti lungo le principali vie della città e della SS 107, sono state elevate 8 sanzioni al codice della strada e ritirate 2 patenti di guida.

I militari della Stazione di Cosenza invece hanno deferito in stato di libertà un 53enne per furto di energia elettrica: l’allaccio abusivo gli aveva permesso un prelievo fraudolento di energia elettrica per un valore complessivo compreso fra i 7 e gli 8 mila euro.