Locri. Pistola nascosta in giardinetto pubblico, scovata dai carabinieri

Era in un giardinetto pubblico, nascosta tra la vegetazione, una pistola calibro 7,65 con la matricola abrasa e fornita 7 colpi: a fare la scoperta sono stati i Carabinieri della Compagnia di Locri che hanno sequestrato il tutto in attesa dei conseguenti accertamenti tecnici che saranno disposti dall’autorità giudiziaria.

Proprio in quest’ambito i militari sono stati impiegati in numerosi rastrellamenti, anche di sera e all’alba, passando al setaccio aree rurali dell’entroterra locrese, alla ricerca di armi, esplosivi ma anche stupefacenti, con particolare attenzione alle aree aspromontane, dove sono state ispezionate zone boschive e casolari abbandonati, così come pozzi ed anfratti naturali.

Un’attività che ha già permesso, dall’inizio di quest’anno, di scovare numerose armi e munizioni e, in particolare nelle zone periferiche dei comuni del circondario.