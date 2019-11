Gli uomini della Squadra Volanti della polizia di Crotone hanno denunciato un 31enne del posto, accusato di danneggiamento aggravato. Visionando le immagini di un impianto di videosorveglianza il giovane è stato riconosciuto come l’autore del danneggiamento - avvenuto lo scorso 23 novembre - di otto veicoli che erano parcheggiati in via Ugo Foscolo del capoluogo.