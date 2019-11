Ricercato per rapina e violenza sessuale, rumeno “beccato” a Cosenza

È stato fermato durante un normale posto di controllo eseguito dalle volanti della questura di Cosenza ma è risultato essere gravato da precedenti per rapina a mano armata e violenza sessuale.

L’uomo, un 31enne rumeno, T.I., aveva scelto come sua dimora il capoluogo bruzio, scelta rivelatasi alla fine inopportuna dato che su di lui pendeva un obbligo di non permanere sul territorio nazionale e per motivi di sicurezza legati proprio alla gravità dei reati contestatigli. Il 31enne è stato così arrestato e dopo il giudizio direttissimo è allontanato definitivamente dall’Italia.