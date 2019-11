Giornata nazionale dei Musei: le iniziative in Calabria

Il Polo museale della Calabria, guidato dalla dottoressa Antonella Cucciniello, aderisce alla seconda Giornata Regionale dei Musei di Calabria, indetta dalla Regione Calabria, in programma sabato 30 novembre 2019, con i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito elencati.

Galleria Nazionale di Cosenza

In occasione della II Giornata regionale dei Musei di Calabria, la Galleria nazionale di Cosenza propone una giornata articolata in molteplici incontri incentrati sulla promozione della cultura senza barriere e sull’inclusione sociale e culturale anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

La giornata sarà così scandita:

Ore 10.30 | Presentazione del progetto AIVES. Arte e Innovazione: Visioni Emozioni Sensazioni; Antonella Cucciniello, Direttore - Polo museale della Calabria; Maria Francesca Corigliano, Assessore all’Istruzione e alle Attività Culturali - Regione Calabria; Elena Console, Amministratore - TEA sas di Catanzaro; Luciana Loprete, Presidente – IRIFOR, sezione di Catanzaro; Stefania Mancuso, Direttore scientifico - Omniarch sas di Lamezia Terme; Paola Rotella, Responsabile amministrativo - Studio Rubino; Valentina Rossetti, Ricercatrice – DIMEG, UNICAL

Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, è realizzato da un partenariato che comprende la TEA, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, l’IRIFOR, istituto di ricerca dell’UICI, l’OMNIARCH di Lamezia Terme e Studio Rubino di Catanzaro.

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema multisensoriale per la fruizione dei dipinti da parte di persone normodotate o non vedenti e/o ipovedenti attraverso l’esplorazione tattile, olfattiva e visiva dei quadri.

Durante l’appuntamento verranno presentati i prototipi dei quadri tattili realizzati con l’indispensabile collaborazione dei detenuti della Casa Circondariale di Catanzaro “Ugo Caridi”.

Ore 11.30 - 18.00 | Ceilings Workshop a cura di Francesca Giordano (ricercatrice e docente ABA)

Il workshop sottolinea l’importanza della pratica laboratoriale come componente fondamentale per progettare e concretizzare le visioni dei giovani artisti. Il confronto diretto con la pratica conduce gli studenti a compiere in prima persona le varie esperienze e a concretizzare le loro visioni d’artista. Per il Polo museale della Calabria Giordano propone di realizzare ai partecipanti del workshop un percorso didattico a misura di bambino per raccontare i reperti e per entusiasmare i più piccoli, attraverso delle illustrazioni ad hoc con le quali saranno tracciati dei percorsi alternativi per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio.

Ore 11.30 – 18.00: Ceilings Workshop VR a cura di Maurizio Lucchini (esperto informatico e docente ABA) in collaborazione con con Sonia Golemme (esperta informatica, fotografa e video maker, docente ABA)

Il workshop si pone come obiettivo quello di realizzare con la Scuola di Computer Games dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro un progetto in realtà virtuale che documenti e renda accessibile a tutti le opere dei Musei in rete che potranno essere ammirate e fruite anche da casa. Nell’era della tecnologia vi è un modo etico e utile di usare la rete per dispiegarla ulteriormente e trarne benefici in termini di conoscenza e di fruizione. Durante il workshop pensato per il Polo museale della Calabria verranno da prima analizzate le tecniche, le procedure, le infrastrutture e le attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto. Saranno poi presi in esame alcuni progetti già realizzati. I partecipanti al workshop potranno quindi toccare con mano e testare una decina di differenti ambienti virtuali, in modo immersivo, grazie a dei caschetti per Realtà Virtuale, comprendere le potenzialità e le opportunità che questa tecnologia e questi progetti possono portare alla città e al territorio. Come parte del workshop dimostreremo, praticamente, come usare delle tecnologie low-cost, low-badget per contribuire al progetto, facendolo diventare un progetto collaborativo.

Ore 21.00 | Conferenza “Marco Cardisco e Pietro Negroni a Palazzo Arnone” a cura del Prof. Mario Vicino (storico dell’arte).

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Sibari – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Sabato 30 novembre 2019, alle ore 17.00, nell’ambito della seconda Giornata Regionale dei Musei, il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide ospita l’importante conferenza tenuta dal Prof. Emanuele Greco e dall’Arch. Ottavia Voza sul tema: Sibari (Casa Bianca): il santuario delle divinità orientali ed i suoi predecessori. In questa occasione saranno presentati i risultati delle campagne di scavo svoltesi tra il 2004 e il 2016, dalla Scuola Archeologica Italiana ad Atene in collaborazione con l’allora Soprintendenza archeologica della Calabria. Gli scavi hanno riportato alla luce la gran parte di un santuario databile al II secolo d.C., nel quale erano venerate le divinità egiziache, sicuramente Iside, attestata epigraficamente e probabilmente anche Serapide. Interverranno: Adele Bonofiglio, direttore del Museo e Giovanni Papasso, sindaco di Cassano all’Ionio.

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)

Il Museo Archeologico Nazionale dell’antica Kaulon ha aderito all’VIII edizione della Biennale Arteinsieme – Cultura e culture senza barriere 2019. L’iniziativa, promossa dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, è finalizzata a favorire la partecipazione culturale e l’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità e di quelle svantaggiate per cause sociali e culturali. A tal fine è stata organizzata un’attività laboratoriale che consente di avvicinare i bambini al mondo dell’arte e dell’archeologia e di sviluppare non solo le loro capacità percettivo-visive, ma anche la loro creatività. Pertanto, gli alunni potranno riprodurre con dei cartoncini colorati il mosaico dei draghi marini e dei delfini, oppure, in alternativa, altre figure frutto della loro fantasia. Inoltre, all’interno del laboratorio verranno proiettate immagini relative alla storia della colonia greca di Kaulonia.

Tutti i lavori potranno essere esposti nelle sale del Museo giorno 30 novembre 2019 in occasione della “Giornata regionale dei Musei di Calabria”.

Musei e Parco Archeologico Nazionale di Locri - Locri (Reggio Calabria)

Per quanto attiene a Locri è prevista una visita guidata previa prenotazione entro venerdì mattina all'indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia - Borgia (Catanzaro)

Laboratorio didattico: Costruiamo le lucerne. L’attività, dedicata ai bambini e alle famiglie è inserita negli eventi della mostra VIDE- Viaggio dell’Emozione. Le lampade, simbolo di luce, venivano inserite nelle tombe dei defunti per fornire al defunto la luce necessaria per percorrere la via dell’Oltretomba.

Visita guidata allestimento temporaneo Mostra VIDE "Ultra Limina Leti” L’ultimo viaggio dei cittadini di Scolacium.

Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)

Per l’occasione sarà trasmesso il video “La Calabria bizantina”, prodotto da Rai storia.

Museo Archeologico di Metauros – Gioia Tauro (Reggio Calabria)

In occasione della seconda Giornata Regionale dei Musei di Calabria, sabato 30 novembre, alle ore 19.00, il Museo di Mètauros presenta Allestimenti e Riallestimenti. Il Museo di Métauros si racconta, un evento con conversazione/dibattito e visita narrata.

All’interno della visita sarà possibile fruire della sezione tematica temporanea Echi dall’oltretomba allestita per la Mostra VIDE con istallazione artistica di vestiti scultura, dell’artista Melito, ispirati alle produzioni Calcidesi esposte nelle collezioni del Museo.

Ecco in dettaglio il programma:

Ore 19.00:

SALUTI

Antonella Cucciniello

Direttore del Polo museale della Calabria

Aldo Alessio

Sindaco di Gioia Tauro

Carmen Moliterno

Assessore alla Cultura Comune di Gioia Tauro

INTERVENGONO

Simona Bruni, Funzionario referente Museo Mètauros

LA RETE DEI MUSEI DEL POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

Elena Trunfio, Funzionario Architetto Polo museale della Calabria

DAL MUSEO COMUNALE AL MUSEO STATALE. PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE

Elisa Nisticò, Funzionario Archeologo Polo museale della Calabria

RACCONTI MILLENARI: IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DI MÈTAUROS

A seguire

Visita narrata a cura di

Elisa Nisticò e Lorenzo Antonio Chiricò

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)

Il Museo presenterà per l’occasione “Valentia, i resti dell’arte romana” con un video interattivo sulla storia di Valentia, importante colonia poi municipium romano. Il percorso espositivo si doterà di nuovi pannelli dedicati alla statuaria prevalentemente recuperata nel quartiere romano di località Sant’Aloe.

Nella città greco-brettia di Hipponion venne dedotta, nel 192 a.C., una colonia di diritto latino, con il nome di Vibo Valentia, che aveva il maggior numero di coloni fra quelle istallate nel Bruzio.

Posta in un’area centrale nel Mediterraneo, Vibo Valentia era dotata di un importante porto, e collegata con Roma attraverso la via Annia-Popilia. Alla fine dell’età repubblicana, la città divenne fondamentale dal punto di vista strategico e militare tanto da essere scelta come base navale di Giulio Cesare, e poi quartier generale di Ottaviano e Agrippa, durante le Guerre Civili.

Il Polo Museale di Tiriolo ha aderito alla II Giornata regionale dei musei di Calabria, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, che si terrà domani 30 novembre.

“L’Archeologia del vino: vino e vitigni autoctoni della Calabria” è il tema scelto per l’occasione.

Un inusuale “viaggio” verrà offerto agli appassionati del vino e non solo: dopo la consueta visita accompagnata al Parco Archeologico di Gianmartino e al Polo Museale di Tiriolo, si entrerà nel vivo dell’evento con “L’antica terra della Locride”, documentario Rai a cura di Geo&Geo, e la conferenza “Studi sui palmenti e sui vitigni autoctoni della Locride e della Calabria” a cura del Prof. Sculli, benemerito della vitivinicoltura per la Calabria al Vinitaly 2018 ed esperto di palmenti e vitigni.

Seguirà una videoproiezione curata dal fotografo del progetto Euvite, Antonio Renda.

Il Marca aderisce alla seconda giornata Regionale dei Musei

Domani alle 18.30 l’inaugurazione della mostra di Pino Pingitore “L’anima e la visione/1969-2019. 50 anni tra ricerca artistica e progettazione grafica”

La Seconda giornata regionale dei Musei di Calabria, organizzata dall’assessorato all’Istruzione e Attività culturali della Regione, vedrà protagonista anche il Museo delle Arti di Catanzaro. Il MARCA, infatti, è una strutture museali dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro che ha scelto di aderire all’importante iniziativa finalizzata ad ampliare le possibilità di fruizione e conoscenza del prezioso patrimonio artistico e culturale ai cittadini.

Si inserisce perfettamente nelle finalità dell’iniziativa l’evento in calendario per domani e organizzato al Museo MARCA dalla Fondazione “Rocco Guglielmo”: alle 18.30, infatti, sarà inaugurata la mostra del maestro Pino Pingitore “L’anima e la visione/1969-2019. 50 anni tra ricerca artistica e progettazione grafica”, a cura di Giorgio Bonomi e Luigi Polillo. L’esposizione presenta il percorso creativo di uno degli artisti calabresi più significativi nel panorama dell’arte contemporanea. Pingitore è un artista poliedrico che in questo anno compie 50 anni di attività, sviluppata di fatto lungo due direttrici: quella della ricerca artistica e quella della progettazione grafica, discipline che, per la prima volta, vengono presentate insieme in un unico contesto espositivo.

La mostra, che ha carattere retrospettivo, coinvolge due piani del museo: al primo piano trovano posto oltre 30 opere, alcune realizzate per l’occasione, che documentano un percorso artistico molto articolato e, per certi aspetti, unico nelle sue differenze che, di fatto, sottolinea una continua, incessante volontà di sperimentare.

L’esposizione sarà documentata da un catalogo bilingue (italiano/inglese) di grande formato edito dalla Casa Editrice Il Rio di Mantova, con testimonianze scritte oltre che dai curatori, anche dal direttore del MARCA, Rocco Guglielmo, nonché presidente della omonima Fondazione, da Sergio Abramo presidente dalla Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo, da Giorgio de Finis fondatore del progetto MACRO Asilo di Roma, da Raffaele Orlando articolista di Artribune e dallo storico e saggista Franco Ferlaino. La mostra potrà essere visitata fino al 31 gennaio 2020.