Lavoro: attivo lo sportello informativo degli Amici del tedesco

Continua lo sportello informativo degli Amici del tedesco. Ogni martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la sede della Pro Loco di Crotone, in via Molo Sanità, è possibile reperire informazioni sulle offerte di lavoro in Germania.

La Germania cerca numerose figure professionali e grazie ad una collaborazione con la Croce Rossa tedesca e ad altre aziende private, molte persone di Crotone hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro attraverso un percorso guidato.

Lo sportello sta diventando un punto di riferimento anche per chi vuole lavorare in Calabria. Cresce sempre di più la richiesta di personale in grado di parlare la lingua del primo partner commerciale dell’Italia. Lo sportello offre informazioni gratuite anche per chi intende utilizzare borse di studio e studiare per un periodo in Germania, Austria o Svizzera.

Presso lo sportello è possibile anche ritirare gratuitamente la cartina di Norimberga molto utile per chi intende vistare la città tedesca grazie al volo diretto Crotone-Norimberga, di nuovo operativo a partire dal 31 marzo 2020. Per ulteriori info si può anche consultare il sito www.amicideltedesco.eu