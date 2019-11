Jet privato: i modelli proposti da Fast Private Jet

Il noleggio di un jet privato è la soluzione perfetta per spostarsi con un mezzo di trasporto esclusivo e per raggiungere la propria destinazione senza perdere tempo e potendo godere del massimo della comodità.

Chiunque sia interessato a noleggiare un jet privato e voglia avere la sicurezza di affidarsi esclusivamente agli operatori più esperti del settore, può contare sui servizi di consulenza di Fast Private Jet, che mette a disposizione dei propri clienti una vasta flotta.

I velivoli selezionati da Fast Private Jet rientrano in diverse categorie, ognuna con caratteristiche specifiche, in modo da offrire ai propri clienti un’ampia possibilità di scelta, per viaggiare sempre in maniera esclusiva e spostarsi con tutti i comfort desiderati.





Very light jet

Gli aeromobili very light jet sono la scelta giusta se si ha la necessità di fare viaggi di breve durata – sono indicati per voli della durata massima di 3 ore – e di spostarsi con un numero ridotto di persone. A seconda del modello selezionato, il jet ospiterà un diverso numero di persone, fino ad un massimo di cinque. In questa categoria si trovano, nella flotta di Fast Private Jet, il Citation Mustang, il Citation M2, il Phenom 100EV ed infine l’Honda Jet.





Light jet



Un’altra categoria è quella dei light jet, che possono essere sfruttati non solo per i voli di corto raggio, ma anche per le tratte di medio raggio. I modelli di questa categoria possono ospitare solitamente 6-8 passeggeri. Tra i modelli più apprezzati, si ricordano il Phenom 300E, il Pilatus PC-24, il Citation CJ3+ ed il Nextant 400XTi, tutti disponibili con Fast Private Jet.





Midsize jet

I velivoli più noleggiati sono quelli appartenenti alla categoria dei midsize jet, perché la loro cabina spaziosa consente di far viaggiare fino a 9 passeggeri contemporaneamente. Sono dunque considerati la soluzione giusta per chi è alla ricerca di comfort e di qualità. I modelli più noleggiati sono il Citation XLS+, l’Hawker 800XP, il Gulfstream G-150 ed il Learjet 60.





Super midsize jet

I modelli super midsize consentono di decollare e atterrare anche in aeroporti meno accessibili, di fare delle tratte più lunghe e di ospitare i propri passeggeri in una cabina lussuosa e spaziosa. Nella flotta di Fast Private Jet vi sono diversi velivoli che rientrano in questa categoria: il Praetor 600, il Citation X+, il Citation Latitude, il Challenger 350, il Citation Sovereign+ ed il Gulfstream G280.





Heavy jet



Optando per un heavy jet, si avrà un aeromobile privato di grandi dimensioni, con una cabina molto spaziosa e addirittura suddivisa in tre zone. Questi modelli possono ospitare fino a 13 persone e sono dunque ottimali se si viaggia in gruppi numerosi e con diversi bagagli da caricare a bordo. Sono presenti anche dei servizi aggiuntivi, ad esempio il Wi-Fi all’interno della cabina.

I modelli da ricordare sono il Legacy 650E, il Falcon 900LX, il Challenger 650, il Challenger 850 ed il Falcon 2000.





Ultra long range



Per le tratte molto lunghe serve un velivolo adatto: con un jet della categoria ultra long range si può volare fino a 14 ore, senza dover fare degli scali intermedi per il rifornimento. Ovviamente, questi modelli hanno delle dimensioni maggiori rispetto ai precedenti e possono ospitare fino a 16 passeggeri con tutti i loro bagagli ed offrono un viaggio all’insegna del lusso e del comfort. Tra i modelli più gettonati si annoverano il Global 6000, il Gulfstream G-650, il Gulfstream G550, il Falcon 7X ed il Global 7500.





VIP Airliner



I VIP Airliner sono le soluzioni più esclusive dell’intera flotta di Fast Private Jet. Questi modelli sono quelli preferiti dai capi di stato e dalle famiglie reali, che hanno la necessità di fare viaggi a lungo raggio – fino a 19 ore di autonomia in volo – e di spostarsi con un jet di lusso. Rientrano in questa categoria il BBJ MAX, il BBJ 787, il Lineage 1000 e l’ACJ319.