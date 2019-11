“Calabria Food&Tourism”: successo delle eccellenze agroalimentari nostrane in Bulgaria

La IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, il tradizionale appuntamento patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico e patrocinato dall’Ambasciata d’Italia a Sofia, si è conclusa con un evento esclusivo dedicato alla Calabria nell’ambito del progetto di promozione integrata “Calabria Food&Tourism” curato dal Settore Internazionalizzazione del Dipartimento Presidenza e dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria.

L’evento rientra nel più ampio quadro della strategia messa in campo in questi anni dal Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, tesa a far conoscere al pubblico bulgaro ed agli operatori il territorio regionale ed ad evidenziare le eccellenze produttive delle aziende calabresi.

Il progetto, che si propone di aprire nuovi mercati per i prodotti agroalimentari e turistici delle aziende calabresi attraverso la diffusione dell’immagine e la conoscenza dei principali sistemi produttivi e territoriali regionali, vuole promuovere le eccellenze del comparto turistico ed enogastronomico della Calabria in Bulgaria, incrementare il business delle imprese calabresi attraverso la rete dei “Ristoranti Italiani nel Mondo”, cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda di prodotti di qualità sul territorio bulgaro e utilizzare un canale elettronico per la vendita delle eccellenze agroalimentari, enogastronomiche e turistiche calabresi.

Il Live Show Cooking & Gala Dinner "Calabria, cultura gastronomica mediterranea: tradizione e innovazione" #CalabriaEXPerience che si è tenuto nella prestigiosa location del Sofia Hotel Balkan ha rappresentato uno straordinario momento di promozione del brand “Calabria” e delle sue eccellenze agroalimentari e turistiche. Ad aprire la serata è stato il Segretario della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Rosa Cusmano, che, portando i saluti del Presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Marco Montecchi, ha dato il benvenuto agli ospiti e illustrato il progetto Calabria Food&Tourism, accompagnato anche dal lancio del video promozionale SPOT, che nelle prossime settimane porterà in Calabria diversi buyers del settore agroalimentare e turistico per incontrare le numerose aziende che hanno dimostrato interesse per il programma di apertura del mercato calabrese verso la Bulgaria.

Al saluto del Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Sofia, Francesco Calderoli, è seguito l’intervento del rappresentante della Regione Calabria Luigi Zumbo che ha portato i saluti del Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, e della Dirigente dell’Ufficio di Presidenza-Settore Internazionalizzazione, Gina Aquino, che ha ideato questi progetti per l’apertura del mercato calabrese verso l’estero.

A supportare la valorizzazione del territorio regionale, trasferire la genuinità e qualità delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e turistiche calabresi, testimoniare le infinite varianti della cucina del territorio e raccontare una Calabria accogliente che offre diverse opportunità al turismo bulgaro, ha concorso la presenza a Sofia della 1 Stella Michelin Riccardo Sculli di origine calabrese, uno dei 374 chef stellati d'Italia, “l'autodidatta artigiano del gusto” che, in modalità live streaming dalle cucine del Sofia Balkan Hotel, ha presentato insieme al suo collega bulgaro Pavel Shalamanov un interessante ed innovativo menù, degno del rinnovato e recente premio della 65° Guida Michelin Italia 2020, con prodotti tipici d’eccellenza calabrese appartenenti all’ampio paniere di aziende partecipanti al progetto di promozione integrata. Prima di passare agli incontri con gli ospiti in sala, il Segretario Generale ha ringraziato tutte le aziende calabresi che hanno aderito al progetto Calabria Food&Tourism.

L’evento ha riscosso ampio successo anche grazie alla diretta live streaming della serata tramite il social network facebook dove è stata registrata una presenza di 3.485 persone raggiunte, 55 condivisioni, 430 “mi piace” e 12.853 visualizzazioni dei live streaming, oltre che sugli canali social camerali attivati per il progetto, che si ricorda, rientra nell’“Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 – Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4 “incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi” della Regione Calabria.