Rinvenuto il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Pellaro

Un nuovo giallo tiene in apprensione, in queste ore, il territorio reggino dove intorno alle 9.30 di stamani è stato scoperto il cadavere di un uomo.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della spiaggia di Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Dai primi accertamenti eseguiti dal medico legale intervenuto sul posto, si apprende che si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni, di nazionalità italiana.

Al momento resta sconosciuta l’identità e non si esclude nessuna ipotesi sulla causa del decesso, nemmeno quella di una morte per cause naturali.