Costruzione abusiva vicino a torrente: sequestrata, denunciati proprietario e committente

Una costruzione abusiva in cemento armato e muratura ordinaria è stata scoperta a Lamezia Terme in una zona limitrofa al torrente Cantagalli (ex fiumicello di Sambiase) dai Carabinieri forestali della compagnia locale e il proprietario e il direttore dei lavori sono stati denunciati.

Individuato il manufatto, i militari hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi (anche presso i competenti uffici comunali) e, verificata la difformità tra quanto riportato nel permesso di costruire e quanto realizzatato, ed eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, hanno deferito i due uomini per violazione delle norme urbanistico edilizio e della normativa paesaggistico-ambientale, in quanto il manufatto è ubicato ad una distanza inferiore ai 150 metri dal torrente, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e soggetto al vincolo paesaggistico.

Il manufatto in corso di costruzione, di forma rettangolare e su una superficie di circa 110 metri quadri, con una volumetria di circa 300 metri cubi, è stato sottoposto a sequestro.