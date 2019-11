Abusivismo ambulante: tre sequestri della Polizia locale a Reggio

Proseguono i controlli sul fronte del commercio ambulante e condotti dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, guidata dal Comandante Salvatore Zucco con il coordinamento dall’Assessore delegato Antonino Zimbalatti.

I vigili, in tre diversi contesti, hanno sequestrato merci non autorizzate alla vendita. In particolare presso il raccordo autostradale Cardinale Portanova, vicino al Grande Ospedale Metropolitano, sono state sequestrate quattro cassette di frutta e verdura; in via Cardinale Portanova, nei pressi della chiesa San Salvatore, è stato operato invece il sequestro di altre quattro cassette di verdura.

Sigilli anche ad altre dodici piante ed a carico di un altro soggetto, nelle adiacenze di piazza Sant’Anna, che le aveva messe in vendita senza delega.

Complessivamente sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di circa 5mila euro, oltre a due verbali amministrativi per occupazione del suolo e uno per la vendita senza delega.