Ancora sangue sulla SS 106: un morto e quattro feriti nel reggino

Prosegue la scia di sangue sulla statale 106 “Jonica”. L’ennesima tragedia si è verificata stamani nel reggino, a Roghudi, dove una persona ha perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite, di cui due in modo grave.

Tre le auto coinvolte nello scontro. Le cause del violento impatto sono ancora da accertare. Sul posto è presente il personale del 118, le Forze dell’Ordine e l’Anas per la gestione del traffico e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

La statale 106 è provvisoriamente chiusa – in entrambe le carreggiate – al km 29,500 (RC) a causa del sinistro. Il traffico viene deviato in direzione Reggio Calabria presso l’uscita di Roghudi, e in direzione Taranto presso l’uscita di Anna’.