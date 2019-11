Uno viola sorveglianza speciale, l’altro ruba: due arresti a Crotone

Dovrà espiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione un 51enne già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone per aver violato la misura della sorveglianza speciale. Il provvedimento giunge a seguiti di fatti commessi dall’uomo nel 2017 e per il quali si trova in carcere.

In un'altra circostanza, il Tribunale di Catanzaro ha invece emesso una condanna a 10 mesi di reclusione a carico di un 51enne crotonese responsabile di aver commesso una truffa nel 2008. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione.