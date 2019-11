Scontro tra auto e bici in via Nazioni unite. Ferito ciclista

È di un ferito l’incidente stradale - verificatosi ieri sera in via Nazioni Unite a Crotone - tra una Fiat Tempra e una bicicletta. Per cause in corso di accertamenti i due mezzi si sono scontrati e a farne le spese è stato il ciclista.

Sul posto per i rilievi sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Dai primi accertamenti è emerso che l’auto si stava dirigendo verso il centro, quando la bici, che viaggiava in direzione contraria, avrebbe svoltato e quindi impattato contro la vettura.

Sul posto è inoltre arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso. Il ferito è stato sottoposto a diversi esami e accertamenti fino a tarda sera.