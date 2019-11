Rottura Abatemarco e sospensione del servizio idrico: ripristino in serata

I lavori in corso per l’installazione di alcune pale eoliche, hanno provocato la rottura della condotta dell’acquedotto Abatemarco. Ne dà annuncio Sorical specificando che per motivi di sicurezza è stata interrotta anche l'erogazione di tutta la linea idrica.

Al momento è attiva un’impresa specializzata in località Cumma di San Marco Argentano. Per la città di Cosenza, invece la società garantirà il servizio per i serbatoi De Rada e Merone fino alle 14.30, utilizzando le vasche di Cozzo Muoio. Si prevede l’ultimazione dei lavori in serata.