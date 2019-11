Scoperta casa del sesso a pagamento a Squillace. Arrestato 34enne

Contattava mediante siti web a luci rosse i potenziali clienti delle prostitute, e gestiva le esigenze logistiche per le attività all'interno di una casa a Squillace. Ruotava intorno a questa abitazione il giro di prostituzione scoperto dai carabinieri di Catanzaro che ha portato all’arresto di G. O.un uomo di 34 anni che deve rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’uomo è stato messo ai domiciliari.

Le indagini, condotte sotto le direttive della Procura della Repubblica di Catanzaro, sono state avviate a seguito di misterioso via vai dall’appartamento di Squillace. Da qui la decisione di avviare attività di osservazione. Dagli elementi raccolti, gli investigatori hanno scoperto che il 34enne gestiva l’appartamento, di proprietà di altre persone, come una vera e propria casa di appuntamenti. La prostituzione veniva esercitata sia da donne che da transessuali di origini straniere, che periodicamente si avvicendavano nell'immobile in cui avvenivano gli incontri.

I militari hanno poi controllato e identificato diversi clienti. L’indagato percepiva dagli inquilini dell’appartamento somme di denaro notevolmente superiori a quelle fissate mensilmente nel contratto di affitto, in questo modo partecipando ai guadagni in misura superiore al valore dei servizi.