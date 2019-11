Cardeto. Ancora armi nascoste: tra le foglie sei fucili, una pistola e diverse munizioni

Ancora armi scoperte dai carabinieri del Reggino che in questo caso hanno sottratto alla criminalità organizzata ben sei fucili ed una pistola, il tutto scovato in due diversi terreni e ben nascosto tra le foglie.

In particolare, i militari della Stazione di Cardeto assieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori “Calabria”, durante un attività di rastrellamento proprio finalizzato alla ricerca di armi e munizioni, hanno perlustrato dapprima un’area nella località boschiva di “Timpa di peri”.

È qui che in un anfratto hanno ritrovato un bidone di plastica al cui interno vi erano due fucili monocanna calibro 12 senza marca né matricola, una pistola calibro 7,65 con la matricola punzonata e il caricatore inserito (contenente 7 proiettili). Ed ancora: 9 proiettili cal. 9x21 e 11 cartucce cal. 12 a pallettoni, altre 30 cal. 12, 10 cartucce cal. 20 entrambi a palla asciutta, 10 cal. 12 e 7 cal. 16 entrambi a pallini.

Successivamente, i militari hanno controllato un altro terreno, in località “bivio croce di romeo”, una frazione di Cardeto, e dove si sono imbattuti in una camera d’aria che conteneva a sua volta un fucile sovrapposto cal. 12 con la matricola abrasa, un fucile monocanna cal. 12, un altro fucile a canne parallele cal. 16 senza marca e matricola, una carabina ad aria compressa anch’essa priva di marca e matricola, 10 proiettili per pistola cal. 7,65, 5 cartucce cal. 12 e 6 cal. 16 a pallettoni.

Tutte le armi e le relative munizioni, rinvenute in delle zone boschive senza una di recinzione e dunque di libero accesso, sono state sequestrate e verranno inviate al Ris di Messina per i relativi accertamenti volti ad appurare se le stesse siano state già usate per commettere efferati delitti.