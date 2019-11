Controlli nel reggino: denunciata coppia con 19 dosi di cocaina

I carabinieri RC-Rione Modena, hanno deferito in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 25enne reggino, con precedenti di polizia per reati in materia di droga e la compagna convivente, una 22enne reggina, incensurata, poiché sono stati sorpresi detenere a casa, in un mobile della cucina 19 dosi di cocaina per il peso di 0,25 grammi cadauno.

Trovato anche un bilancino di precisione. Il tutto sottoposto a sequestro per le successive analisi di laboratorio a cura del R.I.S. di Messina.

Durante i controlli i carabinieri della sezione radiomobile, hanno deferito in stato di libertà per il reato di porto abusivo di arma bianca un 40 enne reggino, poiché è stato trovato all’interno di un marsupio in uso all’uomo, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 cm, posto sotto sequestro l’attività di controllo eseguita dai militari della stazione

Nell’ambito dell’attività di ampio respiro le pattuglie distribuite sul territorio hanno controllato quasi 300 veicoli e oltre 500 persone, hanno eseguito oltre 90 perquisizioni ed hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 5 mila euro.