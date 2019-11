Il movimento delle sardine sbarca a Cosenza. Flash mob in piazza Santa Teresa

Il movimento delle Sardine sbarca anche a Cosenza, dove farà la sua prima apparizione sabato 30 novembre, alle 19 in piazza Santa Teresa. Si terrà infatti il flash mob “Sardine a Cosenza – La Calabria non si lega (per #stutarlitutti)” che, nato sull’onda delle altre manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia, mira a scongiurare i possibili scenari politici pro-Salvini che si potrebbero delineare in vista delle prossime elezioni regionali. Il movimento calabrese è in stretto contatto con i ragazzi che hanno dato vita alla prima grande manifestazione delle Sardine a Bologna in piazza Grande.

Il movimento intende riempire piazza Santa Teresa che ha una capienza massima di circa 5000 persone. E viole farlo per “dimostrare che siamo davvero in tanti a gridare che Cosenza non si lega, perché la nostra è da sempre una città dalle forti radici socialiste e democratiche”.

Il movimento ricorda dunque l’ultima manifestazione organizzata a Cosenza. Il 24 settembre diversi cittadini si sono riversati per le strade della città bruzia per constare il segretario della Lega e “la sua politica fondata sulla divisione e sulle bugie. Al grido di “Stutamu Salvini” i cosentini fuori dal Teatro Morelli facevano molto più rumore di quelli dentro (veramente pochi) arrivati ad accoglierlo”.