Candidare Crotone a “Capitale italiana della cultura”: la proposta di Calabretta

Arriva da un imprenditore crotonese, Antonino Mauro Calabretta, la proposta di candidare Crotone a “Capitale italiana della cultura”.

È infatti aperto sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il bando per la Capitale italiana 2021.

L’iniziativa è stata istituita nel 2014 e ha tra gli obiettivi quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico.

Per Calabretta la città pitagorica avrebbe dunque tutti i requisiti per diventare “Capitale della cultura” e proprio da questo pensiero è partito “l’invito” – tramite missiva - lanciato al Comune di Crotone - nelle persone del Sindaco facente funzione e del Segretario Comunale - così come alla Senatrice Margherita Corrado, all’Onorevole Elisabetta Barbuto e alla Consigliera Comunale Flora Sculco.

Entro il prossimo 16 Dicembre, le città che desiderano candidarsi dovranno presentare la manifestazione d’interesse, sottoscritta dal Sindaco.

“Mai come ora, in un contesto politico locale disarticolato – afferma in proposito Calabretta - ritengo che occorra agire, puntando a sfruttare il cardine della vita civile, il “rapporto relazionale”, rispondente, ad una logica nella quale la decisione non scontenta o danneggia alcuno dei soggetti coinvolti. Una attività propositiva, che ha, tanto più significato in una realtà come quella calabrese, ove accanto all’azione pubblica, vi è sempre più bisogno di relazionalità.”

“Ed allora – prosegue l’imprenditore - a noi la scelta, l’opportunità unica, per lanciare da Crotone, in un progetto di più ampio respiro, che coinvolga tutti i players in una ambiziosa politica culturale, oltre che economica e sociale. Una responsabilità, un percorso propositivo, il tentativo di applicare un significato che va ben oltre il riconoscimento delle potenzialità ed il valore di una città e del suo territorio”.

“Ed è per questo, – conclude Calabretta – che Vi invito, ad organizzare con celerità, un incontro, anche presso i miei uffici di Crotone contando sulla gratuita ed incondizionata disponibilità della mia persona e delle mie conoscenze (Arch. Mattia Antonio Acito, Dr. Alberto Giordano Goodwill Ambassador Matera 2019 )”.