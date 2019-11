Terremoto in Grecia: trema anche la terra in Clabria

Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, vicino l’isola di Creta, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 08:23:37 ora italiana.

Il sisma è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il Terremoto”). In Puglia, in Salento, sono state tante le telefonate di cittadini allarmati arrivate ai centralini dei vigili del fuoco.

Non si segnalano al momento feriti o danni gravi, riporta Ekhatimerini, precisando che numerosi edifici sono stati evacuati. I media greci riportano che secondo il sismologo Efthymios Lekkas l’evento non è in relazione con quelli che ieri sono stati registrati in Albania e Bosnia.