Crotone. Liltwalking: il 7 dicembre in strada per la maratona della salute

A passo di Fitwalking per ricordare ai giovani l’importanza della prevenzione oncologica. Il prossimo 7 dicembre torna l’appuntamento tradizionale della sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega tumori, con la Quinta giornata nazionale di Liltwalking. Quest’anno la manifestazione, che coniuga sport e salute, torna con una formula tutta rinnovata.

Il prossimo 7 dicembre, in centinaia, tra studenti, associazioni e cittadini parteciperanno alla Liltathon, maratona di cammino e solidarietà per la prevenzione oncologica. Dalle 9 alle 15, presso la palestra dell’Ic Alcmeone, scuola partner della Lilt per il progetto di ricerca scientifica Lilt community project, le scolaresche cittadine si avvicenderanno in una staffetta della salute.

Una maratona del benessere, di sei ore di cammino in piccoli gruppi. Ogni istituto partecipante avrà a disposizione al massimo 1 ora; è previsto un premio per l’istituto con maggior numero di iscritti, e un premio ad estrazione tra i ragazzi di ciascuna scuola a fronte di una quota di iscrizione, volontaria e simbolica, di 2 euro a partecipante che sarà devoluta in beneficenza a favore della sezione provinciale della Lilt.

Le sei ore andranno in diretta radio e saranno commentate da speaker locali che alterneranno la cronaca ad interviste, musica e curiosità. L’iniziativa focalizzerà l'attenzione su: lotta ai tumori: lo sport, come prevenzione e cura, giovani e movimento, sana alimentazione e corretti stili di vita per crescere in salute. Muoversi, insomma, vale due volte: per la forma fisica e per schivare pericoli che attentano al nostro benessere. All’evento hanno dato la loro adesione

testimonial nazionali del mondo dello sport e del Fitwalking, enti e numerose associazioni del territorio. In particolare, questa edizione vedrà la partecipazione di Daniele Menarini, direttore rivista “ Correre”, testata leader settore, Giorgio Garello, ex ultramaratoneta, trekker d’alta quota etc già in passato consulente FIDAL per Trail e Ultratrail, Idam Ayoub, stella dell’atletica crotonese, Antonio Albo, campione Muay Thai, e Tobia Loriga, campione italiano dei pesi welter.

Tre gli eventi in programma per la Quinta giornata nazionale di Liltwalking: il 5 si inizia a Torre Melissa con “Tutti a scuola con il Fitwalking, Camminare bene per vivere meglio”, manifestazione che si terrà alle 14,30 presso l’Ics Giovanni XXIII, a cui parteciperanno il sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, Francesco La Manna, consigliere con delega allo Sport, Giorgio Garello, trekker d’alta quota e coinventore del Fitwalking cross, Giuliana Spagnolo, responsabile gruppo Lilt Fitwalking per la sezione provinciale di Crotone; il 6 dicembre, alle 18.30, presso la Lega Navale Crotone “Storie di sport” con Giorgio Garello, che intervista Daniele Menarini. Il 7 dicembre, invece, appuntamento con la “ Liltathon”. L’evento è aperto ad associazioni, scolaresche, gruppi e singoli di tutta Italia.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario presentare liberatoria sottoscritta su responsabilità stato di salute(e, qualora trattasi di minore, consenso firmato da tutore legale). È necessario iscriversi entro e non oltre l'1 dicembre. Per aderire alla manifestazione, quindi, sarà cura di ogni scuola di individuare un referente che comunicherà per iscritto a mezzo mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. classi e studenti partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla Lilt in collaborazione con Camera di Commercio, Confcommercio Calabria centrale, Gerardo Sacco, Fitwalking l’originale, Idemedia, Lega Navale Crotone, Gal Kroton, Apz. Media partner della manifestazione è Radio studio 97.