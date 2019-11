Cassano all’Ionio: presentata la Giunta che affiancherà Papasso

NUOVA GIUNTA COMUNALE DI CASSANO ALL'IONIO

Il neo rieletto sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, ha presentato alla stampa, negli ambienti del Palazzo di Città, la nuova Giunta Municipale che lo affiancherà nella gestione dell’ente locale per i prossimi cinque anni.

Il nuovo esecutivo risulta composto da : Antonino Mungo, Vice Sindaco con deleghe alle Politiche e finanziarie – Programmazione economica e Fondi comunitari – Politiche agricole e Sviluppo produttivo – Politiche del lavoro – Politiche del personale; Annamaria Bianchi, con deleghe alla Cultura – Archeologia e Beni culturali – Pubblica istruzione – Legalità, Trasparenza e Sicurezza; Gianluca Pio Falbo, con deleghe al Turismo – Marketing territoriale – Sport – Spettacolo – Tempo libero – Innovazioni tecnologiche; Elisa Fasanella, con deleghe alle Politiche sociali – Teatro – Rapporti con il mondo cattolico e dell’associazionismo – Attuazione dello Statuto; Leonardo Sposato, con deleghe ai Lavori pubblici – Ambiente – Protezione civile – Politiche della casa – Edilizia e servizi cimiteriali – Mobilità.

Il Sindaco Papasso, oltre a sovraintendere a tutte le deleghe assegnate, ha tenuto per sé l’Urbanistica. Il criterio di scelta che ha portato alla composizione della nuova giunta, ha riferito il sindaco Papasso, ha tenuto conto delle indicazioni venute dall’esito popolare e democratico scaturito delle urne lo scorso 10 di novembre. Due dei cinque neo assessori, Fasanella e Bianchi, si sono dimessi, dall’incarico di consigliere comunale eletto, favorendo l’ingresso in seno al civico consesso dei primi dei non eletti nelle rispettive liste, nelle persone di Rosina Garofalo e Antonio Clausi.

Nell’organo esecutivo, il primo cittadino ha sottolineato, inoltre, che Antonino Mungo e Leonardo Sposato sono entrati come tecnici esperti dei settori che dovranno guidare. Circa le funzioni spettanti all’organo esecutivo, secondo l'art. 48 del d. lgs. 267/2000, esso collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Il sindaco Papasso, darà comunicazione della nomina dell’esecutivo nel corso della riunione di insediamento dell’Assemblea Civica, convocata per domenica prossima per giorno 1 dicembre alle ore 18:00.