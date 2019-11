Casali del Manco, Bossio (Camera): “fondi per la fusione reintegrati dal Dl fiscale”

"Ieri il sindaco di Casali del Manco, ha ricordato la battaglia condotta e vinta contro il piano del governo giallo-verde di decurtare fino al 60% i contributi a favore dei centri nati dalla buona pratica della fusione."

Così la parlamentare dem Enza Bruno Bossio dopo un convegno contro la violenza sulle donne che si è tenuto a Casali del Manco ha specificato che “già a giugno aveva denunciato la miopia con la quale si rischiava di agire affossando i già precari bilanci comunali delle piccole realtà: in Calabria oltre a Casali del Manco, anche il comune di Rossano-Corigliano. È stata una battaglia trasversale combattuta sia con provvedimenti-emendamenti e odg - che con proteste, a luglio eravamo anche scesi in piazza per il sit-in a Montecitorio."

"Queste risorse - conclude la deputata calabrese Enza bruno Bossio - saranno reinserite con una spesa sostenibile dal DL fiscale. Sono fiera di avere dato il mio contributo per una giusta causa e non mi stancherò di stare dalla parte delle istanze legittime e dei bisogni reali delle comunità, nel rispetto della loro volontà popolare".