San Luca, costruiscono abusivamente casa con pollaio e porcile. Tre denunce

Tre persone sono state denunciate a San Luca per abusivismo edilizio. Un uomo di 77 anni si sarebbe fatto aiutare dai figli per costruire, in località Vorea, su un terreno comunale sottoposto a vincolo sismico e idrogeologico, una casetta con veranda, un pollaio e un porcile. Il tutto, però, senza attendere il permesso di costruire.

I tre dovranno rispondere, davanti alla Procura della Repubblica di Locri, delle violazioni commesse in materia edilizia. All’intervento dei Carabinieri farà seguito un’ordinanza di demolizione da parte del Comune per ripristinare lo stato dei luoghi.

Le attività rientrano nei controlli effettuati dai carabinieri di Bianco nel settore dell’abusivismo edilizio.