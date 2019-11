I tentacoli dei Grande Aracri sul Veneto, 54 indagati nell’operazione Camaleonte

Sono 54 gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nei confronti degli indagati nell’operazione Camaleonte (QUI).

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo ne stanno eseguendo le relative notifiche nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Belluno, Treviso, Reggio Emilia, Parma, Crotone, Reggio Calabria e Cosenza.

L’inchiesta, partita lo scorso marzo, ha portato all’applicazione di provvedimenti cautelari patrimoniali per oltre 18 milioni, e personali, nei confronti di 39 persone, di cui 27 arrestate (13 in carcere e 14 ai domiciliari) (QUI), ritenute appartenenti a un’organizzazione criminale di matrice ‘ndraghetista operante in Veneto, facente capo alla nota cosca cutrese dei “Grande Aracri”.

Le indagini successive, coordinate dalla Procura distrettuale Antimafia di Venezia ed eseguite dal Reparto dell’Arma e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano, hanno consentito di raccogliere ulteriori importanti conferme che hanno consentito la contestazione, nei confronti di alcuni degli indagati, di un’ulteriore ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati fiscali e riciclaggio, aggravata dalla finalità di favorire il sodalizio di stampo ‘ndranghetista.