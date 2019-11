Usa i social nonostante i domiciliari. Ritorna in carcere

Chiacchierava, condivideva post e comunicava regolarmente con le amicizie virtuali nonostante i domiciliari. Per questo motivo un 31enne, M.P., è ritornato in carcere.

È successo a Lamezia Terme, dove il giovane era ristretto in casa per aver minacciato il titolare di un bar nel centro cittadino. L’uomo voleva consumare senza pagare e per questo, a febbraio, se l’era presa col barista. Una parte della pena il 31enne l’aveva trascorsa in carcere, ma dopo qualche mese gli erano stati concessi i domiciliari con l’espresso divieto di comunicare con persone diverse dai familiari.

L’uomo tuttavia ha riattivato i profili social e ha utilizzato i diversi network per comunicare. La presenza virtuale del 31enne non è passata inosservata: i carabinieri lametini hanno infatti documentato le sue attività su internet dal che ne è scaturita la richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto, accolta dal Tribunale locale. Il giovane è stato quindi portato nel carcere di Catanzaro.