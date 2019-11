Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale dell’acqua. Lievi ferite per uomo

Ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada. È successo questa notte su viale Magna Grecia, nella zona sud di Catanzaro, dove un uomo, per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un lato con la sua vettura all’interno del canale di deflusso delle acque adiacente alla carreggiata.

A bordo solo il conducente che è uscito dall’abitacolo autonomamente riportando solo ferite lievi ma in evidente stato di shock.

Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 che hanno lo hanno curato e poi trasportato nell’ospedale cittadino per altri controlli; presenti le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno invece messo in sicurezza la vettura e l’area, oltre agli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso.