Terremoto in Albania, scosse avvertite anche in Calabria

È stato avvertito anche in Calabria il terremoto di magnitudo 6.5 con epicentro a Durazzo in Albania. Questa notte alle 3.56 la terra ha tremato e le scosse sono state avvertite dall’altro alto del mare Adriatico e in particolare in Puglia e Basilicata.

Secondo i dati raccolti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa dieci chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Al momento, come confermato dalla Farnesina non ci sono italiani coinvolti. Decine i feriti e almeno sei i morti, dal momento che a causa della forte scosse sono crollati palazzi e cornicioni, tra questi anche un hotel.

Fino a questo momento le scosse registrate sono oltre 60. Alla scossa più forte ne sono segue altre due di magnitudo 5.3 e 5.4 rispettivamente avvenute alle 4:03 e alle 7:08.