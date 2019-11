Regionali. Su Rousseau parte la “caccia” ai candidati del Movimento 5 Stelle

Da oggi e fino al 4 dicembre tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria o Emilia-Romagna potranno avanzare la propia candidatura su Rousseau.

Sono dunque aperte le "selezioni" per le "regionarie" M5S in entrambe le regione in vista delle elezioni del 26 gennaio. Come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, ha la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del M5s, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo.