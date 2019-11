Frane: crollano case nel vibonese, chiusa strada principale

Notte di paura a Triparni, frazione di Vibo Valentia. A causa delle frane e degli smottamenti provocati dall’ultima ondata di maltempo e, in particolare, dalla pioggia battente caduta per tutta la domenica nelle piccola frazione vibonese, sono parzialmente crollate alcune case disabitate ubicate in prossimità della zona “rossa” da diversi anni interessata da un movimento franoso.

Dopo gli ultimi crolli la strada principale che taglia in due Triparni è stata chiusa al traffico. Sul posto nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione che sta generando tanta preoccupazione tra la gente.