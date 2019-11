Lavatrice prende fuoco in un appartamento a Crotone, intervento dei vigili

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Incendio stamattina in un appartamento a Crotone. È stata la Polizia, alle 7.30, ad allertare la sala operativa dei vigili del fuoco, segnalando la fuoriuscita di fumo da un'abitazione civile in via Giovanni Paolo II al quarto piano.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con autoscala ha potuto accertare che le fiamme fuoriuscivano dalla lavatrice.

L'incendio è stato prontamente spento dopo aver fatto uscire le persone presenti in casa, grazie anche al supporto degli agenti di Polizia già sul posto. Bonificata la zona e messa in sicurezza la lavatrice.