Impatto tra due auto, un ferito: estratto dalle lamiere e portato in ospedale

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte e mezzo di ieri sera in località Fortuna, su viale Magna Grecia, nella zona sud di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno soccorso ed estratto dalle lamiere il conducente di una Ford Ka che, dopo l’impatto con una Mini Cooper, era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, per poi affidarlo alle cure di un’ambulanza del 118 che lo ha successivamente trasportato nell’ospedale cittadino.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza le vetture coinvolte in attesa del soccorso stradale mentre i carabinieri hanno eseguito tutti gli adempimenti di competenza ed i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro.