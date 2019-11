Elezioni Comunali. Ballottaggi, Vittimberga eletta sindaco di Isola Capo Rizzuto

Maria Grazia Vittimberga

Chiamati ieri a scegliere il proprio sindaco gli elettori di Isola Capo Rizzuto hanno deciso: il nuovo primo cittadino del popoloso centro del crotonese è Maria Grazia Vittimberga che nel secondo turno elettorale, quello del ballottaggio (QUI), si è attestata a quasi il 53% per cento delle preferenze con un totale di 3.488 voti.

La candidata, appoggiata da due liste, la “Liberi di Ricominciare” e “Isola In Rete”, ha staccato di quasi otto punti percentuali il diretto concorrente, Maurizio Piscitelli, attestatosi invece al 45% con 2.985 preferenze, e sostenuto dal centrodestra con la lista “Siamo Futuro”,

Nel primo turno del 10 novembre (QUI) i due concorrenti avevano ottenuto rispettivamente, la Vittimberga il 44% e Piscitelli il 33%. In pratica la prima ha confermato ieri numero di voti anche nel turno di ballottaggio, ed il secondo lo ha aumentati di più di 300, ma comunque non sufficienti per superare la sfidante.