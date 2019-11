Allerta maltempo: lunedì chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Crotone

Il vice sindaco di Crotone, Benedetto Proto, a causa delle condizioni climatiche in corso ed in continuità con i provvedimenti emessi dalla Protezione Civile Regionale, che per la giornata di domani ha dichiarato allerta arancione (QUI), ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

La decisione è finalizzata a garantire la sicurezza degli allievi e un piano di intervento più efficace da parte della Protezione Civile per la tutela dei cittadini.