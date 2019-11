La strada statale 106 “Jonica” è chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni in località Amendolara (al km 395), in provincia di Cosenza, a causa di un albero abbattutosi sulla carreggiata a causa de maltempo che sta interessando la zona in queste ore.

Le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.