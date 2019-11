Botta d’acqua in Calabria, treno e passeggeri bloccati in una galleria

L’ondata di maltempo che sta imperversando violentemente sulla Calabria (QUI) crea disagi anche alla circolazione ferroviaria, come nel caso di un treno che in viaggio sulla tratta Lamezia Teme-Catanzaro è rimasto bloccato in una galleria, nei pressi di Marcellinara.

Il convoglio, con a bordo alcuni passeggeri, non ha difatti potuto proseguire la sua corsa a causa una grossa quantità di acqua che ha invaso il tunnel, coinvolgendo il locomotore che è così “impantanato”.

Contattate, la società ferroviaria ha inviato sul posto ed in supporto un altro locomotore che ha trainato il treno fino alla stazione vicina. Attualmente la tratta è interdetta fino a verifiche e non si registrano feriti. Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.